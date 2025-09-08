Скидки
Баскетбол

Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Израиль, очки, передачи, подборы

Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Израиль, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Греции и Израиля. Победу со счётом 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20) одержала сборная Греции.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
84 : 79
Израиль
Греция: Адетокунбо - 37, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Самонтуров - 7, Толиопулос - 5, Дорси - 4, Калаицакис - 4, Адетокунбо - 4, Митоглу - 4, Ларенцакис, Katsivelis, Адетокунбо
Израиль: Авдия - 22, Соркин - 15, Гинат - 15, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Зусман - 4, Timor - 2, Леви - 2, Сегев, Менко, Burg, Palatin

30-летний звёздный форвард клуба НБА «Милуоки Бакс», лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо в этом матче смог набрать 37 очков, совершил 10 подборов и одну передачу. Также Адетокунбо реализовал один из двух штрафных бросков. Греческий игрок провёл на паркете 29 минут и четыре секунды.

После проигрыша от сборной Греции команда из Израиля завершила своё участие в Евробаскете-2025. Команда Адетокунбо вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, где встретится с Литвой 9 сентября.

Сборная Греции обыграла Израиль и стала четвертьфиналистом Евробаскета
