ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 7 сентября, календарь, таблица

Комментарии

В воскресенье, 7 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл второй день плей-офф, в рамках которого состоялись четыре матча 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 7 сентября:

Польша — Босния и Герцеговина — 80:72
Франция — Грузия — 70:80;
Италия — Словения — 77:84;
Греция — Израиль — 84:79.

Плей-офф турнира проводится на территории Риги (Латвия). Завершатся соревнования 14 сентября. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы. Следующий чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в 2029 году.

Определились все пары 1/4 финала Евробаскета-2025
Комментарии
