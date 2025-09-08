Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 7 сентября: Лука Дончич продолжает держать лидерство

В воскресенье, 7 сентября, состоялся второй день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером бомбардирской гонки остался словенский форвард Лука Дончич.

После шести матчей на счету звёздного игрока сборной Словении 204 очка. В активе игрока из Финляндии Лаури Маркканена 156 очков. Вслед за ними располагается защитник польской сборной Джордан Лойд с результатом в 138 очков.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Матчи плей-офф проводятся на территории Риги (Латвия). Чемпион турнира станет известен 14 сентября. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы. Следующий чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в 2029 году.