Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 7 сентября: Дончич — первый, Шенгюн — второй

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 7 сентября: Дончич — первый, Шенгюн — второй
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 7 сентября, завершился второй день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лучшим по количеству результативных передач по-прежнему остаётся форвард сборной Словении Лука Дончич. На счету спортсмена 43 ассиста в шести играх.

Второе место занимает форвард сборной Турции Алперен Шенгюн, в активе которого 40 результативных передач в шести матчах. Закрывает тройку лидеров латвийский защитник Рихард Ломаж с результатом в 35 ассистов.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования стадии плей-офф проводятся на территории Риги (Латвия). Чемпион турнира станет известен 14 сентября. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы. Следующий чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в 2029 году.

Материалы по теме
Этот Евробаскет — нечто! Грузия оставила за бортом Францию
Этот Евробаскет — нечто! Грузия оставила за бортом Францию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android