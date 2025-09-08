Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 7 сентября: Дончич — первый, Шенгюн — второй

В воскресенье, 7 сентября, завершился второй день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лучшим по количеству результативных передач по-прежнему остаётся форвард сборной Словении Лука Дончич. На счету спортсмена 43 ассиста в шести играх.

Второе место занимает форвард сборной Турции Алперен Шенгюн, в активе которого 40 результативных передач в шести матчах. Закрывает тройку лидеров латвийский защитник Рихард Ломаж с результатом в 35 ассистов.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования стадии плей-офф проводятся на территории Риги (Латвия). Чемпион турнира станет известен 14 сентября. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы. Следующий чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в 2029 году.