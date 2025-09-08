Эксперт назвал условие, при котором Дёмин может получить награду «Новичок года» в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин имеет хорошие шансы выиграть награду «Новичок года» в следующем сезоне НБА, если будет попадать в стартовый состав команды. Такое мнение высказал обозреватель и эксперт Bleacher Report Дэн Фавале.

Эксперт также отметил, что Дёмин добился заметного прогресса за время участия в Летней лиге НБА, в том числе в тех компонентах, за которые его ранее критиковали аналитики.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В последний раз баскетболист, которого выбирали под восьмым номером, становился «Новичком года» в сезоне-1970/1971. Это был Джефф Петри.

