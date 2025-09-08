Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал условие, при котором Дёмин может получить награду «Новичок года» в НБА

Эксперт назвал условие, при котором Дёмин может получить награду «Новичок года» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин имеет хорошие шансы выиграть награду «Новичок года» в следующем сезоне НБА, если будет попадать в стартовый состав команды. Такое мнение высказал обозреватель и эксперт Bleacher Report Дэн Фавале.

Эксперт также отметил, что Дёмин добился заметного прогресса за время участия в Летней лиге НБА, в том числе в тех компонентах, за которые его ранее критиковали аналитики.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В последний раз баскетболист, которого выбирали под восьмым номером, становился «Новичком года» в сезоне-1970/1971. Это был Джефф Петри.

Материалы по теме
«Бруклин» Дёмина провёл обмен с «Майами». Кто выиграл от сделки? Разбор
«Бруклин» Дёмина провёл обмен с «Майами». Кто выиграл от сделки? Разбор

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android