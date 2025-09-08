Гершон Ябуселе резко оборвал грузинского журналиста после поражения Франции на ЧЕ

Форвард сборной Франции Гершон Ябуселе во время интервью отвлёкся на бурную реакцию грузинского журналиста, предложив тому вести себя спокойнее. Ябуселе давал интервью после поражения французов в матче с национальной командой Грузии в 1/8 финала Евробаскета-2025 (70:80).

Во время беседы Гершона один из грузинских журналистов стал громко кричать, празднуя победу грузинских баскетболистов, в результате француз прервал интервью.

«Эй, мы здесь разговариваем. Успокойтесь. Вы журналист, а не игрок», — сказал Абуселе.

В четвертьфинале грузинские баскетболисты встретятся с национальной командой Финляндии. Игра состоится 10 сентября и начнётся в 17:00 мск.

