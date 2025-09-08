Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гершон Ябуселе резко оборвал грузинского журналиста после поражения Франции на ЧЕ

Гершон Ябуселе резко оборвал грузинского журналиста после поражения Франции на ЧЕ
Комментарии

Форвард сборной Франции Гершон Ябуселе во время интервью отвлёкся на бурную реакцию грузинского журналиста, предложив тому вести себя спокойнее. Ябуселе давал интервью после поражения французов в матче с национальной командой Грузии в 1/8 финала Евробаскета-2025 (70:80).

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Франция
Окончен
70 : 80
Грузия
Франция: Франсиско - 14, Ябуселе - 12, Джайте - 10, Окобо - 9, Оар - 8, Рисашер - 7, Кординье - 4, Маледон - 4, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Кулибали
Грузия: Шенгелия - 24, Болдуин - 24, Мамукелашвили - 14, Битадзе - 8, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили, Джинчарадзе, Санадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

Во время беседы Гершона один из грузинских журналистов стал громко кричать, празднуя победу грузинских баскетболистов, в результате француз прервал интервью.

«Эй, мы здесь разговариваем. Успокойтесь. Вы журналист, а не игрок», — сказал Абуселе.

В четвертьфинале грузинские баскетболисты встретятся с национальной командой Финляндии. Игра состоится 10 сентября и начнётся в 17:00 мск.

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android