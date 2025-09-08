Скидки
Сборная Грузии получит более $ 1 млн за выход в 1/4 финала ЧЕ. Анонсированы новые премии

Баскетболисты сборной Грузии получат премию в размере 3 млн лари (около $ 1,1 млн) за выход в четвертьфинал чемпионата Европы. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Франция
Окончен
70 : 80
Грузия
Франция: Франсиско - 14, Ябуселе - 12, Джайте - 10, Окобо - 9, Оар - 8, Рисашер - 7, Кординье - 4, Маледон - 4, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Кулибали
Грузия: Шенгелия - 24, Болдуин - 24, Мамукелашвили - 14, Битадзе - 8, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили, Джинчарадзе, Санадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

«Учитывая, что мы добились исторического результата, было бы правильно отметить этот факт соответствующей денежной премией со стороны правительства. За этот успех будет выделено 3 млн лари. Кроме того, за каждую последующую победу на Евробаскете будет также выделяться 3 млн лари», — приводит слова Кобахидзе IPN.GE.

Напомним, в 1/8 финала Евробаскета сборная Грузии встречалась с национальной командой Франции. Грузины победили со счётом 80:70.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
