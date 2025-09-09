Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Литва — Греция: во сколько начало матча Евробаскета-2025, где смотреть прямую трансляцию

Литва — Греция: во сколько начало матча Евробаскета-2025, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1/4 финала Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Литвы и Греции. Игра начнётся в 21:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Права на трансляцию матча плей-офф Евробаскета-2025 Литва — Греция в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Не начался
Греция
Отметим, что в плей-офф не участвует сборная Испании — действующий чемпион соревнований. Один из главных фаворитов — сборная Сербии — выбыла после матча с Финляндией (86:92).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Матчи плей-офф проходят в Риге (Латвия) и закончатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Следить за игровым днём:
Четвертьфиналы Евробаскета-2025. LIVE!
Live
Четвертьфиналы Евробаскета-2025. LIVE!

Самый низкий баскетболист:

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

