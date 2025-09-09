Литва — Греция: во сколько начало матча Евробаскета-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1/4 финала Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Литвы и Греции. Игра начнётся в 21:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Отметим, что в плей-офф не участвует сборная Испании — действующий чемпион соревнований. Один из главных фаворитов — сборная Сербии — выбыла после матча с Финляндией (86:92).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Матчи плей-офф проходят в Риге (Латвия) и закончатся 14 сентября.

