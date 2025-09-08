Лука Дончич вошёл в топ-50 бомбардиров в истории Евробаскета

Словенский разыгрывающий Лука Дончич вошёл в число 50 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

После матча 1/8 финала Евробаскета-2025 со сборной Италии (84:77) в активе Дончича стало 515 очков в рамках чемпионатов Европы. В настоящий момент разыгрывающий занимает 45-е место среди лучших снайперов турнира.

Фото: https://x.com/EuroBasket

Лидером является прославленный испанский баскетболист Пау Газоль, который уже завершил карьеру. На его счету 1183 очка.

В четвертьфинале Евробаскета-2025 сборная Словении встретится с национальной командой Германии. Матч состоится 10 сентября и начнётся в 21:00 мск.

Главные новости дня: