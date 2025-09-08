Скидки
Инсайдер раскрыл, что может повлиять на расследование НБА скандала в «Клипперс»

Инсайдер раскрыл, что может повлиять на расследование НБА скандала в «Клипперс»
Известный инсайдер и эксперт Марк Стейн поделился мнением относительно недавней новости о фиктивном рекламном контракте лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Сообщалось, что владелец команды Стив Баллмер мог быть с этим связан. Предполагается, что таким образом стороны могли обойти потолок зарплат.

«Стив Баллмер известен как самый богатый владелец команды в НБА. Как человек с ресурсами, которых нет ни у кого другого. Я действительно думаю, что от того, как другие команды отреагируют на данный вопрос, будет зависеть ход дела», — сказал Стейн на канале ALL NBA Podcast в YouTube.

В НБА начато громкое разбирательство. Из-за этих юристов клубы меняли владельцев
В НБА начато громкое разбирательство. Из-за этих юристов клубы меняли владельцев

Владелец «Клипперс» Баллмер заводит фанатов:

