Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс назвал шаг, который точно не сделает после завершения карьеры

Леброн Джеймс назвал шаг, который точно не сделает после завершения карьеры
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не будет тренером по окончании игровой карьеры.

«Никакой тренерской деятельности. Нет, нет, нет. Меня вдохновляет сама игра. Я люблю игру, но у меня нет планов стать тренером в будущем», — сказал Леброн на канале CGTN Sports Scene в YouTube.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Материалы по теме
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила

В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android