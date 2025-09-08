Леброн Джеймс назвал шаг, который точно не сделает после завершения карьеры

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не будет тренером по окончании игровой карьеры.

«Никакой тренерской деятельности. Нет, нет, нет. Меня вдохновляет сама игра. Я люблю игру, но у меня нет планов стать тренером в будущем», — сказал Леброн на канале CGTN Sports Scene в YouTube.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

