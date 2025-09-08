«Обязательно попробуйте». Леброн Джеймс назвал лучшую игру в мире

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о любви к баскетболу, а также призвал детей, которые только думают сделать первые шаги в этом спорте, обязательно попробовать.

«Баскетбол приносит радость и ощущение глубокого удовлетворения. Этот вид спорта не знает границ — он открывает двери в разные уголки мира, дарит незабываемые впечатления и эмоции, которые невозможно получить нигде больше. Это по-настоящему прекрасная игра, лучшая игра в мире. Если кто-то из детей сейчас раздумывает, стоит ли ему заняться баскетболом, я бы посоветовал попробовать, потому что знаю, сколько счастья эта игра может подарить в будущем», — сказал Леброн на канале CGTN Sports Scene в YouTube.

