Фото: звезда НБА Стефен Карри с женой посетил финал US Open — 2025
Поделиться
Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вместе с женой Айешей посетили финал Открытого чемпионата США — 2025 (US Open). Фотографией поделилась пресс-служба ATP Tour. Также на теннисном турнире присутствовал отец Стефена Делл.
Фото: https://x.com/atptour
В финале Открытого чемпионата США — 2025 встречались итальянец Янник Синнер и представитель Испании Карлос Алькарас. 22-летний Алькарас победил со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Отметим, что Карлос в шестой раз в карьере одержал победу на турнире серии «Большого шлема» и во второй раз – в рамках Открытого чемпионата США.
Материалы по теме
Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае:
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
16:47
-
15:57
-
15:18
-
15:00
-
14:42
-
14:23
-
13:41
-
12:48
-
12:14
-
11:37
-
10:40
-
09:29
-
08:30
-
00:25
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 7 сентября 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:17
-
21:35
-
21:28
-
20:57
-
20:41
-
20:21
-
20:06
-
19:24
-
19:14
-
18:45
-
18:27
-
18:19
-
18:09
-
17:43
-
17:13
-
16:48