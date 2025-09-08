Фото: звезда НБА Стефен Карри с женой посетил финал US Open — 2025

Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вместе с женой Айешей посетили финал Открытого чемпионата США — 2025 (US Open). Фотографией поделилась пресс-служба ATP Tour. Также на теннисном турнире присутствовал отец Стефена Делл.

Фото: https://x.com/atptour

В финале Открытого чемпионата США — 2025 встречались итальянец Янник Синнер и представитель Испании Карлос Алькарас. 22-летний Алькарас победил со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Отметим, что Карлос в шестой раз в карьере одержал победу на турнире серии «Большого шлема» и во второй раз – в рамках Открытого чемпионата США.

