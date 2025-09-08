Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: звезда НБА Стефен Карри с женой посетил финал US Open — 2025

Фото: звезда НБА Стефен Карри с женой посетил финал US Open — 2025
Комментарии

Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вместе с женой Айешей посетили финал Открытого чемпионата США — 2025 (US Open). Фотографией поделилась пресс-служба ATP Tour. Также на теннисном турнире присутствовал отец Стефена Делл.

Фото: https://x.com/atptour

В финале Открытого чемпионата США — 2025 встречались итальянец Янник Синнер и представитель Испании Карлос Алькарас. 22-летний Алькарас победил со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Отметим, что Карлос в шестой раз в карьере одержал победу на турнире серии «Большого шлема» и во второй раз – в рамках Открытого чемпионата США.

Материалы по теме
Бывший испанский баскетболист Пау Газоль поздравил Алькараса с победой на US Open — 2025

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android