Главная Баскетбол Новости

Дончич эмоционально обратился к словенцам после рывка 9:0 от итальянцев в 1/8 финала ЧЕ

Дончич эмоционально обратился к словенцам после рывка 9:0 от итальянцев в 1/8 финала ЧЕ
Комментарии

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич проявил лидерские качества и пресёк выяснение отношений между товарищами по национальной команде во время матча 1/8 финала с итальянцами. После рывка соперников (9:0) во второй четверти главный тренер словенцев Александр Секулич взял тайм-аут, в ходе которого Дончич произнёс воодушевляющую речь.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Окончен
77 : 84
Словения
Италия: Фонтеккио - 22, Niang - 12, Галлинари - 10, Пайола - 9, Мелли - 8, Диуф - 8, Списсу - 6, Спаньоло - 2, Томпсон, Риччи, Прочида, Акеле
Словения: Дончич - 42, Препелич - 11, Николич - 7, Omic - 7, Мурич - 6, Хроват - 5, Krampelj - 4, Radovic - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

«Пожалуйста, возьмите себя в руки! У нас уже «+7». Перестаньте ссориться из-за каждой мелочи. Мы играем с ними, а не друг с другом», — эмоционально сказал Дончич во время тайм-аута, что попало в кадр трансляции.

Напомним, словенцы победили итальянцев со счётом 84:77. В четвертьфинале турнира сборня Словении сыграет с национальной командой Германии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
«Хватит ссориться!» Вы же не пропустили, как Дончич уничтожил Италию?
Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета:

