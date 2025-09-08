Дончич эмоционально обратился к словенцам после рывка 9:0 от итальянцев в 1/8 финала ЧЕ

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич проявил лидерские качества и пресёк выяснение отношений между товарищами по национальной команде во время матча 1/8 финала с итальянцами. После рывка соперников (9:0) во второй четверти главный тренер словенцев Александр Секулич взял тайм-аут, в ходе которого Дончич произнёс воодушевляющую речь.

«Пожалуйста, возьмите себя в руки! У нас уже «+7». Перестаньте ссориться из-за каждой мелочи. Мы играем с ними, а не друг с другом», — эмоционально сказал Дончич во время тайм-аута, что попало в кадр трансляции.

Напомним, словенцы победили итальянцев со счётом 84:77. В четвертьфинале турнира сборня Словении сыграет с национальной командой Германии.

