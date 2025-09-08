Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сестра игрока НБА застрелена в США — NBC News

Торайя Рид, сестра центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Наза Рида, была застрелена в Нью-Джерси (США). Об этом информирует NBC News со ссылкой на заявление прокуратуры.

Сообщается, что Торайя была найдена мёртвой с множественными огнестрельными ранениями возле выхода из жилого дома в городке Джексон. Девушке было 28 лет. Сообщается, что полиция задержала возлюбленного Торайи — 29-летнего Шакила Грина. В настоящий момент расследование продолжается.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рид принял участие в 95 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 13,6 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 2,2 передачи.

