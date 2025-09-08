Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хватит уже, пора отдохнуть». Кармело Энтони в шутку призвал Леброна завершить карьеру

«Хватит уже, пора отдохнуть». Кармело Энтони в шутку призвал Леброна завершить карьеру
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, а также 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони в шутку призвал 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА, а также лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса завершить карьеру.

«Это мой брат. Мы всегда были рядом, вместе, поддерживали друг друга и были на связи. О нас начали говорить с 17-18 лет. Я горжусь тем, что вошёл в Зал славы, и надеюсь, что он тоже вскоре присоединится к нам. Хватит уже, пора отдохнуть (улыбается)», — сказал Энтони во время интервью на передаче The Late Show with Stephen Colbert.

Материалы по теме
Кармело Энтони отреагировал на включение в Зал славы баскетбола
Материалы по теме
Без Леброна и Карри НБА не боги? Провокационный взгляд на силу европейского баскетбола
Без Леброна и Карри НБА не боги? Провокационный взгляд на силу европейского баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android