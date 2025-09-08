«Хватит уже, пора отдохнуть». Кармело Энтони в шутку призвал Леброна завершить карьеру

Член Зала славы баскетбола, а также 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони в шутку призвал 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА, а также лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса завершить карьеру.

«Это мой брат. Мы всегда были рядом, вместе, поддерживали друг друга и были на связи. О нас начали говорить с 17-18 лет. Я горжусь тем, что вошёл в Зал славы, и надеюсь, что он тоже вскоре присоединится к нам. Хватит уже, пора отдохнуть (улыбается)», — сказал Энтони во время интервью на передаче The Late Show with Stephen Colbert.