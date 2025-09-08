УНИКС победил «Бетсити Парму» в 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с отрывом в 13 очков
Сегодня, 8 сентября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч полуфинала Кубка Кондрашина и Белова между баскетбольными командами УНИКС и «Бетсити Парма». Встреча завершилась со счётом 76:63 (17:12, 21:18, 21:11, 17:22) в пользу казанского коллектива.
Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 63
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Д. Кулагин - 21, Рейнольдс - 12, Абдулбасиров - 12, Бингем - 11, Пьерр - 7, Белоусов - 5, Беленицкий - 4, Илюк - 2, Державин - 2, Халилулаев
Бетсити Парма: Картер - 14, Шашков - 10, Адамс - 9, Ильницкий - 6, Фирсов - 6, Сандерс - 5, Хопкинс - 4, Якушин - 4, Свинин - 3, Захаров - 2, Стафеев, Егоров
Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал 33-летний российский защитник Дмитрий Кулагин. Ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора и отдать три передачи.
Самым результативным игроком команды «Бетсити Парма» стал 29-летний американский центровой Террелл Картер. В ходе матча он набрал 14 очков, сделал один подбор, отдал одну передачу, а также совершил один перехват и один блок-шот.
