УНИКС победил «Бетсити Парму» в 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с отрывом в 13 очков

Сегодня, 8 сентября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч полуфинала Кубка Кондрашина и Белова между баскетбольными командами УНИКС и «Бетсити Парма». Встреча завершилась со счётом 76:63 (17:12, 21:18, 21:11, 17:22) в пользу казанского коллектива.

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал 33-летний российский защитник Дмитрий Кулагин. Ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора и отдать три передачи.

Самым результативным игроком команды «Бетсити Парма» стал 29-летний американский центровой Террелл Картер. В ходе матча он набрал 14 очков, сделал один подбор, отдал одну передачу, а также совершил один перехват и один блок-шот.