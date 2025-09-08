Скидки
Кармело Энтони рассказал о разных типах поддержки, которую ему оказывали Джордан и Брайант

Член Зала славы баскетбола, а также 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони рассказал, как в трудные моменты карьеры его поддерживал легендарный Майкл Джордан, а также что Коби Брайант часто «пихал» ему после матчей. В своё время Энтони стал первым игроком, получившим именные кроссовки Джордана.

«Такая поддержка [Джордана] значила для меня очень много. Он остался со мной, он меня поддерживал. В рамках бренда, в рамках компании он был рядом, и когда у тебя такая поддержка, ты хочешь изо всех сил стараться изменить ситуацию ради этого человека.

«Брайант смотрел игры, а потом просто звонил мне после матча и спрашивал: «Почему ты не сделал этот бросок? Почему ты не бросил? Почему ты промазал там? Что ты, чёрт возьми, делаешь?». Вот он такой, понимаете? Ему даже не нужно было много говорить. Он просто говорил по факту», — сказал Энтони в интервью подкасту All The Smoke перед его включением в Зал славы в минувшую субботу.

