«Никогда не понимал почему». Тренер Крис Брикли назвал главную причину успехов Леброна

Популярный американский персональный тренер Крис Брикли считает, что рабочая этика четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса является основной причиной всех успехов, которых он добился в карьере.

«Он назначает тренировку на 8 утра, а приезжает в 6. Тренировка в 10? Каждый раз, когда мы занимались, он приходил в 8. Я никогда не понимал почему.

Он [Леброн] говорил, что в детстве, если он был близок к тому, чтобы опоздать [на тренировку], это вызывало у него тревогу. Поэтому он приходил раньше», — сказал Брикли в подкасте HOT 97.

В прошлом сезоне НБА 40-летний Джеймс принял участие в 75 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс» (включая в плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, делал 7,9 подбора и восемь результативных передач.