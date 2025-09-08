Скидки
Баскетбол

Дончич может повторить исторический рекорд Евробаскетов в матче 1/4 финала с Германией

Дончич может повторить исторический рекорд Евробаскетов в матче 1/4 финала с Германией
Комментарии

Лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич находится в одном шаге от повторения рекорда всех времён в истории Евробаскетов по количеству матчей с минимум 30 очками в пределах одного турнира.

Как сообщает Eurohoops, на данный момент у Дончича четыре игры на текущем континентальном первенстве, в которых он набрал 30 или более очков. У рекордсмена всех времён грека Никоса Галиса пять аналогичных матчей на Евробаскете-1989.

Таким образом, повторить историческое достижение звёздный словенец может уже в ближайшем матче 1/4 финала со сборной Германии, который пройдёт 10 сентября в Риге (Латвия).

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент Дончич входит в число 50 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы.

