Велимир Перасович: ни УНИКС, ни «Парма» ещё полностью не готовы

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с «Бетсити Парма» (76:63).

«Мы провели очередную предсезонную встречу. Считаю, что на сегодняшний день ни УНИКС, ни «Парма» ещё полностью не готовы. В нашей команде много травмированных игроков, и мы приехали сюда без четырёх ключевых баскетболистов.

Тем не менее моя команда показала качественную игру. УНИКС продемонстрировал энергию, за счёт чего и победил. Однако понимаем, что это лишь первый матч, и нам обязательно нужно прибавлять», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В финале турнира подопечные хорватского специалиста сыграют с победителем матча «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Владивосток).