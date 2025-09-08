Скидки
Баскетбол

Велимир Перасович: ни УНИКС, ни «Парма» ещё полностью не готовы

Велимир Перасович: ни УНИКС, ни «Парма» ещё полностью не готовы
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с «Бетсити Парма» (76:63).

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 63
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Д. Кулагин - 21, Рейнольдс - 12, Абдулбасиров - 12, Бингем - 11, Пьерр - 7, Белоусов - 5, Беленицкий - 4, Илюк - 2, Державин - 2, Халилулаев
Бетсити Парма: Картер - 14, Шашков - 10, Адамс - 9, Ильницкий - 6, Фирсов - 6, Сандерс - 5, Хопкинс - 4, Якушин - 4, Свинин - 3, Захаров - 2, Стафеев, Егоров

«Мы провели очередную предсезонную встречу. Считаю, что на сегодняшний день ни УНИКС, ни «Парма» ещё полностью не готовы. В нашей команде много травмированных игроков, и мы приехали сюда без четырёх ключевых баскетболистов.

Тем не менее моя команда показала качественную игру. УНИКС продемонстрировал энергию, за счёт чего и победил. Однако понимаем, что это лишь первый матч, и нам обязательно нужно прибавлять», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В финале турнира подопечные хорватского специалиста сыграют с победителем матча «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Владивосток).

Новости. Баскетбол
