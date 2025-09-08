Процент очков Дончича в сборной на ЧЕ-2025 больше, чем у Джордана за все годы в НБА

Лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич набрал 36,89% очков своей национальной команды за первые шесть матчей на Евробаскете-2025, решающие стадии которого проходят в эти дни в Риге (Латвия).

Как сообщает Hoopshype, это больше, чем аналогичный процент легендарного Майкла Джордана за все его годы в НБА. Единственным игроком в истории, у которого этот процент был больше, чем у Дончича на этом чемпионате Европы, является Уилт Чемберлен, показавший его в двух из всех своих сезонов в карьере.

На данный момент Лука Дончич входит в число 50 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы.

Напомним, 10 сентября сборная Словении с Дончичем сыграет матч 1/4 финала Евробаскета-2025 с командой Германии.