«Зенит» и УНИКС сыграют в финале Кубка Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился матч 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова, в котором местный «Зенит» разгромил владивостокское «Динамо» со счётом 104:63.

Лучшими в составе «Зенита» стали Ненад Димитриевич (17 очков, 3 передачи, 1 подбор, 1 перехват), Алекс Пойтресс (13 очков, 3 подбора, 1 передача) и Трент Фрейзер (12 очков, 6 передач, 2 подбора, 2 перехвата).

У «Динамо» самым результативным стал Даниил Аксёнов, на счету которого 15 очков.

Отметим, что последнюю четверть команда из Санкт-Петербурга выиграла со счётом 32:7.

В финале турнира сине-бело-голубые сыграют с казанским УНИКСом, который ранее в своём полуфинале оказался сильнее «Бетсити-Пармы». Матч пройдёт 9 сентября на площадке КСК «Арена».