Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА намекнул, что никогда не поступил бы так, как сделал Пиастри на Гран-при Италии

Звезда НБА намекнул, что никогда не поступил бы так, как сделал Пиастри на Гран-при Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался о «правилах папайи» — кодексе борьбы гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» на трассе, позволяющем избегать столкновений и заработать максимум очков для команды.

Напомним, в гонке на Гран-при Италии, прошедшей в минувшее воскресенье в Монце, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно. Пиастри согласился пойти навстречу команде.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Эти «правилх папайи» — это что-то особенное, лол… Оскар лучше меня», — написал Эмбиид.

В итоге в гонке Норрис занял второе место, однако был освистан публикой перед подиумом.

Материалы по теме
В «Макларене» прокомментировали использование командной тактики на Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android