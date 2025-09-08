Звезда НБА намекнул, что никогда не поступил бы так, как сделал Пиастри на Гран-при Италии

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался о «правилах папайи» — кодексе борьбы гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» на трассе, позволяющем избегать столкновений и заработать максимум очков для команды.
Напомним, в гонке на Гран-при Италии, прошедшей в минувшее воскресенье в Монце, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Ландо Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Оскару Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Норриса обратно. Пиастри согласился пойти навстречу команде.
«Эти «правилх папайи» — это что-то особенное, лол… Оскар лучше меня», — написал Эмбиид.
В итоге в гонке Норрис занял второе место, однако был освистан публикой перед подиумом.
