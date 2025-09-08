Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бетсити Пармы» Пашутин: матч с УНИКСом дал нам много полезной информации

Главный тренер «Бетсити Пармы» Пашутин: матч с УНИКСом дал нам много полезной информации
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с УНИКСом (63:76).

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 63
Бетсити Парма
Пермь
УНИКС: Д. Кулагин - 21, Рейнольдс - 12, Абдулбасиров - 12, Бингем - 11, Пьерр - 7, Белоусов - 5, Беленицкий - 4, Илюк - 2, Державин - 2, Халилулаев
Бетсити Парма: Картер - 14, Шашков - 10, Адамс - 9, Ильницкий - 6, Фирсов - 6, Сандерс - 5, Хопкинс - 4, Якушин - 4, Свинин - 3, Захаров - 2, Стафеев, Егоров

«Сегодня мы постарались задействовать всех игроков. Террелл Картер буквально провёл всего одну тренировку вместе с командой, поэтому он сегодня отыграл больше, чтобы у него была возможность быстрее адаптироваться. До регулярного чемпионата остаётся не так много времени. Джейлен Адамс и Микаэль Хопкинс провели только один матч с комадной в рамках товарищеских игр, они также пока не набрали лучшие физические кондиции и находятся в процессе адаптации. На днях ждём в Перми Брендана Адамса.

Что касается игры, УНИКС — серьёзная команда. Сегодня мы были недостаточно агрессивны в защите в начале первой четверти и в заключительной десятиминутке. Хотим добиться того, чтобы вся команда давала энергию защите, чтобы была хорошая ротация, чтобы была возможность держать давление на сопернике все 40 минут матча.

УНИКС хорошо играл в защите, давил на нас, и в какой-то момент мы перестали двигать мяч, начали играть в их ритме. Этот матч дал нам много полезной информации», — приводит слова Пашутина пресс-служба пермской команды.

Напомним, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 стартует 28 сентября.

Материалы по теме
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android