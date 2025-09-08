Главный тренер «Бетсити Пармы» Пашутин: матч с УНИКСом дал нам много полезной информации

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с УНИКСом (63:76).

«Сегодня мы постарались задействовать всех игроков. Террелл Картер буквально провёл всего одну тренировку вместе с командой, поэтому он сегодня отыграл больше, чтобы у него была возможность быстрее адаптироваться. До регулярного чемпионата остаётся не так много времени. Джейлен Адамс и Микаэль Хопкинс провели только один матч с комадной в рамках товарищеских игр, они также пока не набрали лучшие физические кондиции и находятся в процессе адаптации. На днях ждём в Перми Брендана Адамса.

Что касается игры, УНИКС — серьёзная команда. Сегодня мы были недостаточно агрессивны в защите в начале первой четверти и в заключительной десятиминутке. Хотим добиться того, чтобы вся команда давала энергию защите, чтобы была хорошая ротация, чтобы была возможность держать давление на сопернике все 40 минут матча.

УНИКС хорошо играл в защите, давил на нас, и в какой-то момент мы перестали двигать мяч, начали играть в их ритме. Этот матч дал нам много полезной информации», — приводит слова Пашутина пресс-служба пермской команды.

Напомним, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 стартует 28 сентября.