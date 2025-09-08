Экс-тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может возглавить сборную Испании — Sport.es

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль является кандидатом на аналогичную должность в сборной Испании после отставки итальянца Серджо Скариоло. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Паскуаль — третий кандидат, который появился в списке Федерации баскетбола Испании после экс-наставника «Реала» и «Баварии» Пабло Ласо, а также ещё одного бывшего главного тренера «сливочных» — Чуса Матео.

Паскуаль возглавил «Зенит» в феврале 2020 года. Под его руководством команда завоевала золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023). В прошлом сезоне клуб завоевал серебро, уступив в финальной серии ЦСКА (2-4).