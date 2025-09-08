Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Будет жёстко в защите». Форвард «Зенита» Узинский — о предстоящем финале с УНИКСом

«Будет жёстко в защите». Форвард «Зенита» Узинский — о предстоящем финале с УНИКСом
Комментарии

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский высказался о победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с владивостокским «Динамо» (104:63). Это был первый официальный матч баскетболиста за «Зенит» после перехода из «Локомотива-Кубань».

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
104 : 63
Динамо В
Владивосток
Зенит: Фрейзер, Жбанов, Пойтресс, Воронцевич, Емченко
Динамо В:

«Не буду скрывать, был небольшой мандраж перед началом. Всё-таки новые болельщики, новая команда. Хорошо получилось, вышел, поэтому впечатление только позитивное.

Были бы шансы у «Динамо» в Единой лиге? Да у всех есть шансы. Просто сейчас всё на стадии формирования и построения команды, поэтому рано что-то говорить. А так, команда хорошая, просто в какой-то момент мы переломили игру, убежали, забили тяжёлые броски, и поэтому такой счёт.

Какой игры ждём завтра в финале с УНИКСом? Я думаю, что будет жёстко в защите. Они, как всегда, пропагандируют жёсткую защиту, нападение строится индивидуально. Команда бежит хорошо, поэтому будет тяжело. Нам нужно сейчас восстановиться, забыть, выпустить эти эмоции, и завтра подойти с холодной головой, показать наш уровень», — приводит слова Узинского пресс-служба «Зенита».

Финальный матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 9 сентября на площадке КСК «Арена» в Санкт-Петербурге.

Комментарии
Новости. Баскетбол
