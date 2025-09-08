Скидки
Марк Штайн похвалил Дончича за то, что он не послушал болельщиков «Лейкерс» перед ЧЕ-2025

Инсайдер Марк Штайн считает, что звезда сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял правильное решение, решив принять участие в Евробаскете-2025 несмотря на повреждение и просьбы болельщиков калифорнийского клуба пропустить турнир.

«Удивительно, как сильно они об этом волнуются. У Луки Дончича самая слабая команда, которую он когда-либо имел на взрослом уровне, играя за Словению.

Он боялся травмы, и я уверен, что болельщики «Лейкерс» думали: «Возьми отпуск летом и не играй». В итоге Словения завершила групповой этап с показателем 3-2.

У него нет Влатко Канцара или Йоша Небо, так что два самых титулованных игрока Словении после Луки Дончича, даже не могут играть, а у Луки Словения играет против Италии, и у неё есть шанс на победу (слова были сказаны до победы над Италией. — Прим. «Чемпионата»).

Лука играет просто потрясающе, и всё это из-за гордости и потому, что победа на Евробаскете в 2017 году, пожалуй, величайшее спортивное достижение Словении в истории. Знаете, у них есть победитель Тур де Франс и обладатель Кубка Стэнли. Но что означает этот титул – победа Словении над Сербией на Евробаскете в 2017 году – я не могу выразить словами. Знаете, если вы спросите словенцев, как много это значит, они скажут, что это невероятно важно», — приводит слова Штайна NBA Analysis.

Напомним, 10 сентября сборная Словении с Дончичем сыграет матч 1/4 финала Евробаскета-2025 с командой Германии.

