Звезда сборной Сербии Мицич назвал четыре клуба, которые хотели подписать его этим летом

31-летний сербский разыгрывающий защитник Василие Мицич, подписавший в июле трёхлетнее соглашение с израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива на сумму € 14 млн и став самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, назвал ещё четыре клуба, которые пытались заполучить его этим летом.

По словам баскетболиста, сказанным в подкасте O'S CHAT, помимо «Хапоэля» за ним охотились также мадридский «Реал», «Фенербахче», «Олимпиакос», а также «Црвена Звезда».

За свою карьеру Мицич провёл девять сезонов в Евролиге, выступая за «Баварию», «Жальгирис», «Црвену Звезду» и «Анадолу Эфес».

Напомним, на проходящем в эти дни Евробаскете—2025 сборная Сербии вместе с Мицичем не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, неожиданно уступив Финляндии со счётом 86:92.