Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда сборной Сербии Мицич назвал четыре клуба, которые хотели подписать его этим летом

Звезда сборной Сербии Мицич назвал четыре клуба, которые хотели подписать его этим летом
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний сербский разыгрывающий защитник Василие Мицич, подписавший в июле трёхлетнее соглашение с израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива на сумму € 14 млн и став самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, назвал ещё четыре клуба, которые пытались заполучить его этим летом.

По словам баскетболиста, сказанным в подкасте O'S CHAT, помимо «Хапоэля» за ним охотились также мадридский «Реал», «Фенербахче», «Олимпиакос», а также «Црвена Звезда».

За свою карьеру Мицич провёл девять сезонов в Евролиге, выступая за «Баварию», «Жальгирис», «Црвену Звезду» и «Анадолу Эфес».

Напомним, на проходящем в эти дни Евробаскете—2025 сборная Сербии вместе с Мицичем не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, неожиданно уступив Финляндии со счётом 86:92.

Материалы по теме
Светислав Пешич заявил, что не планирует уходить с поста тренера сборной Сербии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android