Атаман: не думаем о том, чтобы стать лучшей сборной Турции в истории, нам нужна медаль

Комментарии

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман, в преддверии четвертьфинального матча Евробаскета—2025 с Польшей, ответил на вопрос, является ли нынешняя турецкая сборная, которая пока не проигрывала на этом турнире, лучшей в истории.

«Мы не думаем о том, чтобы быть лучшей или худшей турецкой командой, мы здесь, чтобы завоевать медаль. ФИБА любит устраивать подобные вещи, рейтинги, но это чушь. Реальность — на площадке, и там нужно побеждать. Посмотрим в следующих играх, какое место мы займём в итоге на Евробаскете», — приводит слова Атамана Eurohoops.

Матч Турция — Польша пройдёт сегодня, 9 сентября, в Риге (Латвия) и начнётся в 17:00 мск.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

