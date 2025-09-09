Скидки
Главная Баскетбол Новости

Римас Куртинайтис назвал трёх легенд прошлого, которых ему напоминает Яннис Адетокунбо

Главный тренер сборной Литвы Римас Куртинайтис, в преддверии четвертьфинального матча Евробаскета-2025 с командой Греции ответил на вопрос, каких звёзд прошлого ему напоминает лидер греков Яннис Адетокунбо.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Не начался
Греция
«Не знаю, помните ли вы, но был такой Дражен Петрович, один из величайших игроков всех времён. Пусть земля ему будет пухом. Мне довелось увидеть его игру. За греков выступал Никос Галис, который набирал по 40 очков за матч.

Ещё один бразилец Оскар Шмидт, который мог набрать 50 очков. Но зачастую одному сложно выиграть матч. Наша главная цель — сдержать остальных. Нам нужно разрушить их командную игру», — приводит слова Куртинайтиса Basket News.

Матч Литва — Греция пройдёт сегодня, 9 сентября, в Риге (Латвия) и начнётся в 21:00 мск.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

