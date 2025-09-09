Разыгрывающий «Зенита» Димитриевич: игра с УНИКСом будет особенной для меня

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич высказался о победе своей команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с владивостокским «Динамо» (104:63). Это был первый официальный матч баскетболиста за «Зенит» после перехода из «Олимпии Милан».

«Я всегда просто играю в игру и делаю то, что игра мне предлагает, но сейчас мы находимся на этапе подготовки. Мы узнаём друг друга. Так что, надеюсь, мы будем продолжать совершенствоваться как команда.

Всегда приятно выступать на больших аренах против сильных клубов. Дерби с командами из ТОП-4 всегда были особенными матчами. А теперь я на стороне Санкт-Петербурга, на стороне «Зенита». Надеюсь, у нас будет успешный сезон.

Буду ли испытывать особенное чувство во встрече с УНИКСом? Да, я провёл там два потрясающих сезона. Между мной и многими людьми там столько любви, это точно будет особенная игра», — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Зенита».

Финальный матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 9 сентября на площадке КСК «Арена» в Санкт-Петербурге.