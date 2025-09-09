Отец Луки Дончича высказался о состоянии сына перед 1/4 финала Евробаскета

Саша Дончич, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Словении Луки Дончича, поделился подробностями о состоянии сына. В настоящий момент Лука выступает на Евробаскете-2025. В четвертьфинале турнира сборная Словении сыграет с национальной командой Германии. Матч состоится 10 сентября. Начало – в 21:00 мск.

«Лука чувствует себя хорошо. У него много ушибов и синяков, но это часть игры. Было бы странно, если бы он не испытывал боли, учитывая, что матчи проходят практически через день. Он очень важен для сборной и проводит на площадке много минут. Лука провёл феноменальный матч с Италией. Как и другие наши баскетболисты.

Без помощи остальных четырёх товарищей по команде, которые были с ним на площадке, Лука, вероятно, не справился бы. А, может быть, и справился бы. Но в любом случае, мы уделяем слишком много внимания одному Луке. Другие игроки тоже важны», — приводит слова Дончича-старшего Siol.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета: