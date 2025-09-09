Федерация баскетбола Сербии сделала заявление после слуха об увольнении Светислава Пешича

Сербская федерация баскетбола прокомментировал распростираемые некоторыми СМИ публикации об увольнении Светислава Пешича с поста главного тренера национальной команды. Ранее сборная Сербии потерпела поражение в матче 1/8 финала Евробаскета с Финляндией (86:92).

«Федерация баскетбола Сербии информирует общественность, что сообщения, распространённые в некоторых СМИ относительно увольнения Светислава Пешича с поста главного тренера нашей национальной команды, не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе Федерации баскетбола Сербии.

Подавленный Йокич покинул арену после вылета с Евробаскета: