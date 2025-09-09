Скидки
Баскетбол

Федерация баскетбола Сербии сделала заявление после слуха об увольнении Светислава Пешича

Федерация баскетбола Сербии сделала заявление после слуха об увольнении Светислава Пешича
Комментарии

Сербская федерация баскетбола прокомментировал распростираемые некоторыми СМИ публикации об увольнении Светислава Пешича с поста главного тренера национальной команды. Ранее сборная Сербии потерпела поражение в матче 1/8 финала Евробаскета с Финляндией (86:92).

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич, Йович
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Федерация баскетбола Сербии информирует общественность, что сообщения, распространённые в некоторых СМИ относительно увольнения Светислава Пешича с поста главного тренера нашей национальной команды, не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе Федерации баскетбола Сербии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
