В Сербии раскрыли, когда примут решение по главному тренеру сборной Светиславу Пешичу

Пресс-служба Федерации баскетбола Сербии сообщила, когда будет принято решение относительного возможного продления контракта с нынешним главным тренером национальной команды Светиславом Пешичем.

«Контракт Светислава Пешича с Федерацией баскетбола Сербии действует до 30 сентября 2025 года. Руководство Федерации баскетбола Сербии в ближайшие дни побеседует с тренером, проанализирует результаты чемпионата Европы и примет решение, которое будет отвечать интересам сербского баскетбола и нашей национальной команды.

Федерация поддерживает тренера Пешича, который принёс нашей национальной команде два последних золота, привёл Сербию к медалям в двух предыдущих турнирах, восстановил культ сборной и вернул надежду болельщикам», – говорится в пресс-релизе Федерации баскетбола Сербии.

