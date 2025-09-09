Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Сербии раскрыли, когда примут решение по главному тренеру сборной Светиславу Пешичу

В Сербии раскрыли, когда примут решение по главному тренеру сборной Светиславу Пешичу
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Федерации баскетбола Сербии сообщила, когда будет принято решение относительного возможного продления контракта с нынешним главным тренером национальной команды Светиславом Пешичем.

«Контракт Светислава Пешича с Федерацией баскетбола Сербии действует до 30 сентября 2025 года. Руководство Федерации баскетбола Сербии в ближайшие дни побеседует с тренером, проанализирует результаты чемпионата Европы и примет решение, которое будет отвечать интересам сербского баскетбола и нашей национальной команды.

Федерация поддерживает тренера Пешича, который принёс нашей национальной команде два последних золота, привёл Сербию к медалям в двух предыдущих турнирах, восстановил культ сборной и вернул надежду болельщикам», – говорится в пресс-релизе Федерации баскетбола Сербии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Самая громкая сенсация Евробаскета-2025
Рейтинг
Самая громкая сенсация Евробаскета-2025

Подавленный Йокич покинул арену после вылета с Евробаскета:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android