Расписание 1/4 финала ЧЕ по баскетболу — 2025 на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, в Риге (Латвия) пройдут два матча в рамках 1/4 финала Евробаскета—2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Чемпионат Европы—2025. Мужчины. 1/4 финала. Рига (Латвия). 9сентября. Время — московское:

17:00. Турция — Польша;

21:00. Литва — Греция.

Напомним, в 1/4 плей-офф Евробаскета-2025 также смогли пробиться сборные Финляндии, Грузии, Германии и Словении. Эти национальные команды проведут матчи между собой завтра, 10 сентября, также в Риге.

