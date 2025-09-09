Скидки
Главная Баскетбол Новости

Расписание 1/4 финала ЧЕ по баскетболу — 2025 на 9 сентября

Комментарии

Сегодня, 9 сентября, в Риге (Латвия) пройдут два матча в рамках 1/4 финала Евробаскета—2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Чемпионат Европы—2025. Мужчины. 1/4 финала. Рига (Латвия). 9сентября. Время — московское:

17:00. Турция — Польша;
21:00. Литва — Греция.

Напомним, в 1/4 плей-офф Евробаскета-2025 также смогли пробиться сборные Финляндии, Грузии, Германии и Словении. Эти национальные команды проведут матчи между собой завтра, 10 сентября, также в Риге.

«Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами матчей можно также следить в Матч-центре.

