Джефф Тиг назвал всех белых баскетболистов, кроме Кевина Лава и Кайла Синглера, «слабыми»

Бывший разыгрывающий НБА Джефф Тиг рассказал, что в начале своей карьеры считал всех белых баскетболистов «слабыми». Исключения он сделал только для Кевина Лава и Кайла Синглера.

«Всякий раз, когда я видел белого игрока, я думал: «Он слабый». Не имело значения, кто он и откуда. Для меня все белые баскетболисты были слабыми. Всё началось после игры против Грега Полуса. Его называли легендой Дьюка, о нём говорили как о выдающемся игроке. Но когда я сыграл против него, понял: «они слабые». После этого у меня так и закрепилось.

Но были исключения — Кевин Лав и Кайл Синглер. Эти двое действительно нас обыгрывали, я признавал, что они сильные. Остальные для меня оставались слабыми», — приводит слова Тига Total Pro Sports со ссылкой на подкаст Club 520.