«Нужен автомат М-16». Тренер Израиля — о способе остановить Адетокунбо

Главный тренер сборной Израиля Ариэль Бейт-Халахми в шутливой форме ответил на вопрос, как его команде стоило сдерживать лидера Греции Янниса Адетокунбо в матче 1/8 финала Евробаскета-2025. Встреча прошла в Риге и завершилась победой греков со счётом 84:79.

«Нужен автомат М-16, думаю. Это был бы самый простой способ», — сказал Бейт-Халахми перед игрой.

После поражения он отметил: «Он один из трёх лучших игроков мира, у него сильная и уникальная игра, и тут мало что можно сделать», — приводит слова Бейт-Халахми Sportskeeda.

Адетокунбо набрал 37 очков и сделал 10 подборов, обеспечив своей команде выход в четвертьфинал.