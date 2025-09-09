«Нужен автомат М-16». Тренер Израиля — о способе остановить Адетокунбо
Поделиться
Главный тренер сборной Израиля Ариэль Бейт-Халахми в шутливой форме ответил на вопрос, как его команде стоило сдерживать лидера Греции Янниса Адетокунбо в матче 1/8 финала Евробаскета-2025. Встреча прошла в Риге и завершилась победой греков со счётом 84:79.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
84 : 79
Израиль
Греция: Адетокунбо - 37, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Самонтуров - 7, Толиопулос - 5, Дорси - 4, Калаицакис - 4, Адетокунбо - 4, Митоглу - 4, Ларенцакис, Katsivelis, Адетокунбо
Израиль: Авдия - 22, Соркин - 15, Гинат - 15, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Зусман - 4, Timor - 2, Леви - 2, Сегев, Менко, Burg, Palatin
«Нужен автомат М-16, думаю. Это был бы самый простой способ», — сказал Бейт-Халахми перед игрой.
После поражения он отметил: «Он один из трёх лучших игроков мира, у него сильная и уникальная игра, и тут мало что можно сделать», — приводит слова Бейт-Халахми Sportskeeda.
Адетокунбо набрал 37 очков и сделал 10 подборов, обеспечив своей команде выход в четвертьфинал.
Следить за 1/4 финала Евробаскета-2025:
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
03:15
-
02:30
-
01:30
-
00:53
-
00:44
-
00:03
- 8 сентября 2025
-
23:47
-
23:32
-
23:05
-
22:26
-
22:12
-
22:02
-
21:31
-
20:48
-
20:18
-
20:04
-
19:47
-
18:57
-
18:29
-
17:39
-
17:05
-
16:47
-
15:57
-
15:18
-
15:00
-
14:42
-
14:23
-
13:41
-
12:48
-
12:14
-
11:37