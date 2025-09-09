Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

«Нужен автомат М-16». Тренер Израиля — о способе остановить Адетокунбо

Главный тренер сборной Израиля Ариэль Бейт-Халахми в шутливой форме ответил на вопрос, как его команде стоило сдерживать лидера Греции Янниса Адетокунбо в матче 1/8 финала Евробаскета-2025. Встреча прошла в Риге и завершилась победой греков со счётом 84:79.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
84 : 79
Израиль
Греция: Адетокунбо - 37, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Самонтуров - 7, Толиопулос - 5, Дорси - 4, Калаицакис - 4, Адетокунбо - 4, Митоглу - 4, Ларенцакис, Katsivelis, Адетокунбо
Израиль: Авдия - 22, Соркин - 15, Гинат - 15, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Зусман - 4, Timor - 2, Леви - 2, Сегев, Менко, Burg, Palatin

«Нужен автомат М-16, думаю. Это был бы самый простой способ», — сказал Бейт-Халахми перед игрой.

После поражения он отметил: «Он один из трёх лучших игроков мира, у него сильная и уникальная игра, и тут мало что можно сделать», — приводит слова Бейт-Халахми Sportskeeda.

Адетокунбо набрал 37 очков и сделал 10 подборов, обеспечив своей команде выход в четвертьфинал.

