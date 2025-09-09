Инсайдер сообщил, когда Леброн примет решение об уходе из спорта

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил уверенность, что 40-летний четырёхкратный чемпион НБА, а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс пока сам не принял окончательного решения насчёт ухода из профессионального спорта.

«Леброн продолжает играть из года в год. Может ли этот сезон стать последним в его карьере в НБА? Да. Станет ли? Я не знаю. Знает ли он об этом прямо сейчас? Возможно. Я думаю, что он ещё не принял окончательного решения. Джеймс поймёт, в какой точке находится, в конце года», — приводит слова Уиндхорста портал Hoopshype.