Литва — Греция. Прямая трансляция
Баскетбол

Россиянин Дёмин — четвёртый в списке высокооплачиваемых игроков «Бруклина» — Гозлан

Комментарии

Российский игрок клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занял четвёртое место в списке высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой $ 6,89 млн, уступая по уровню выплат лишь Майклу Портеру, Николасу Клэкстону и Теренсу Мэнну. Об этом сообщает журналист Йосси Гозлан на своей странице в социальной сети.

Наиболее высокооплачиваемым игроком «Бруклина» в предстоящем сезоне-2025/2026 станет Майкл Портер с зарплатой $ 38,3 млн. За ним идут Николас Клэкстон ($ 25,35 млн) и Теренс Мэнн ($ 15,5 млн). Общий потолок зарплат команды составляет $ 154,6 млн, а свободное пространство для подписаний — около $ 22,6 млн.

