Карри рассказал, почему Дюрант ошибочно полагал, что тот не рад его переходу в «Уорриорз»

37-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, почему двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, выступающий за «Хьюстон Рокетс», ошибочно полагал, что тот не рад его переходу в калифорнийский клуб в 2016 году.

«4 июля, когда Кевин объявил о своём решении присоединиться к «Голден Стэйт», я проводил на Гавайях отпуск со своей семьёй. Дюрант пытался позвонить мне, прежде чем официально объявит об этом публике, но из-за разницы во времени с Восточным побережьем я всё ещё спал к тому времени.

Прошло полдня — и половина новостного цикла — прежде чем вообще понял, что происходит. [Затем мы смогли поговорить и Кевин сказал мне:] «Я думал, ты разозлился, когда мне не перезвонил», — написал Карри в своей книге «Shot Ready».