Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Бруклина» отказался от права вето на обмен в новом контракте с «Нетс» — Смит

Центровой «Бруклина» отказался от права вето на обмен в новом контракте с «Нетс» — Смит
Комментарии

Центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп отказался от права вето на сделки с его участием. Ранее он подписал двухлетний контракт с командой на $ 12,5 млн с опцией клуба на второй сезон, что автоматически давало ему возможность блокировать обмен. Об этом сообщил журналист Кит Смит на своей странице в социальной сети.

В прошлом сезоне 23-летний баскетболист провел 50 матчей, набирая в среднем 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,1 минуты на паркете. Новый контракт позволяет клубу продлить его на второй сезон по своей опции.

Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых игроков «Бруклин Нетс». Россиянин Егор Дёмин занял четвёртое место.

Сейчас читают:
Россиянин Дёмин — четвёртый в списке высокооплачиваемых игроков «Бруклина» — Гозлан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android