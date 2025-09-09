Центровой «Бруклина» отказался от права вето на обмен в новом контракте с «Нетс» — Смит

Центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп отказался от права вето на сделки с его участием. Ранее он подписал двухлетний контракт с командой на $ 12,5 млн с опцией клуба на второй сезон, что автоматически давало ему возможность блокировать обмен. Об этом сообщил журналист Кит Смит на своей странице в социальной сети.

В прошлом сезоне 23-летний баскетболист провел 50 матчей, набирая в среднем 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,1 минуты на паркете. Новый контракт позволяет клубу продлить его на второй сезон по своей опции.

Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых игроков «Бруклин Нетс». Россиянин Егор Дёмин занял четвёртое место.