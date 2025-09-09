Определились все ассистенты Джейсона Кидда в обновлённом тренерском штабе «Далласа»

«Даллас» официально объявил состав тренерского штаба на сезон НБА-2025/2026. Ассистентом команды станет Фрэнк Вогель, ранее приведший «Лейкерс» к чемпионству в 2020 году, когда ассистентом у него был Джейсон Кидд. Другими новыми помощниками Кидда стали Джей Триано, Попай Джонс, Фил Хэнди, Майк Пенберти, Дрю Антроп и Джордан Сирс. В штабе также останутся Эрик Хьюз, Джош Брогхамер и Кит Веней. Об этом сообщает официальный сайт «Далласа»

Фрэнк Вогель работал с «Маверикс» консультантом в прошлом сезоне и теперь станет главным помощником Кидда. Джей Триано имеет более 12 лет тренерского опыта, включая работу главным тренером в «Торонто» и «Финиксе». Попай Джонс ранее помогал «Денверу» выиграть чемпионат в 2023 году, а Фил Хэнди трижды становился чемпионом НБА в качестве ассистента. Майк Пенберти, Дрю Антроп и Джордан Сирс также обладают опытом работы в НБА и клубной системе развития игроков.