Баскетбол

Игроки сборной Германии по баскетболу пожаловались на условия проживания в отеле на ЧЕ

Члены немецкой национальной команды по баскетболу выразили недовольство условиями проживаниями в отеле Radisson Park Inn Valdemara, который располагается в Риге (Латвия). Об этом информирует портал Basketball Sphere.

По словам игроков сборной, номера в отеле слишком тесные для спортсменов, еда некачественная, а также присутствует шум, вызванный ночными строительными работами, которые происходят рядом с отелем. Представители Германии подчеркнули, что процесс стройки ведётся поздно ночью и мешает сну, а также восстановлению между матчами.

В связи с этим Федерация баскетбола Германии официально обратилась в ФИБА с просьбой перевести команду в отель Pullman, расположенный ближе к центру Риги. На момент написания новости ФИБА пока не опубликовала официального ответа.

