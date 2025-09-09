Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Это полная чушь». Эргин Атаман раскритиковал рейтинг ФИБА по силе команд на ЧЕ-2025

«Это полная чушь». Эргин Атаман раскритиковал рейтинг ФИБА по силе команд на ЧЕ-2025
Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман раскритиковал последний рейтинг ФИБА по силе команд на Евробаскете-2025, заявив, что единственная цель его подопечных — стать чемпионами.

«Мы не думаем о том, лучшая мы или худшая команда. Наша цель — завоевать медаль. ФИБА любит создавать подобные вещи, рейтинги, но это полная чушь. Реальность — на площадке и в победе. В следующих играх посмотрим, какое место мы займём на Евробаскете», — приводит слова Атамана портал Basket News.

Напомним, следующую игру национальная команда Турции проведёт сегодня, 9 сентября, со сборной Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.

