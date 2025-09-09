Член Зала славы баскетбола: приход НБА в Европу — это лишь вопрос времени и ключ к успеху

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также четырёхкратный чемпион НБА и владелец клуба АСВЕЛ француз Тони Паркер положительно относится к проекту создания лиги НБА-Европа.

«Это отличная идея. Если Евролига, НБА и ФИБА смогут объединить усилия для создания сильной лиги, то это будет фантастическим достижением для европейского баскетбола. В конце концов, мы ведём переговоры и пытаемся двигаться в правильном направлении. Для меня, как владельца французского клуба, соглашение между НБА, ФИБА и Евролигой — это ключ к успеху европейского баскетбола.

Приход НБА в Европу, на мой взгляд, — это лишь вопрос времени. НБА является сильным брендом, узнаваемым во всём мире, и в Европе это всем известно. Поэтому я считаю, что это может быть очень полезно для повышения престижа баскетбола», — приводит слова Паркера портал Basketball Sphere.