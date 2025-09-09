Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Адам Сэндлер сыграл в баскетбол с игроками «Майами»

Голливудский актёр Адам Сэндлер принял участие в товарищеской игре с баскетболистами «Майами Хит», чем вызвал обсуждение среди болельщиков. Видео с площадки появилось в социальных сетях клуба.

Адам Сэндлер известен по ролям в комедийных фильмах, но регулярно участвует в любительских баскетбольных матчах. Видео с его игрой не раз становились популярными, а его умение на площадке отмечали даже бывшие игроки НБА. На этот раз партнёром Сэндлера в «Хит» был форвард Хайме Хакес-младший.

Ранее владелец «Майами Хит» Микки Арисон потроллил легенду НБА Леброна Джеймса за его слова 15-летней давности о чемпионских перстнях.

Комментарии
