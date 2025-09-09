Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Куртинайтис извинился перед греческой прессой за отказ от интервью на Евробаскете

Куртинайтис извинился перед греческой прессой за отказ от интервью на Евробаскете
Комментарии

Главный тренер сборной Литвы Римас Куртинайтис принёс извинения греческим СМИ за отказ общаться с журналистами накануне матча Евробаскета с командой Греции.

«Главный тренер национальной команды Литвы Римас Куртинайтис искренне приносит извинения за недоразумение, которое произошло сегодня. Наш менеджер Линас Клейза и капитан команды Йонас Валанчюнас были полностью готовы к интервью.

Однако тренер Римас ошибочно решил, что Линас уже сказал всё необходимое о предстоящем матче. Чтобы исправить ситуацию, тренер будет доступен для общения с вами сразу после утренней тренировки завтра», — говорится в заявлении Федерации баскетбола Литвы.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Не начался
Греция
