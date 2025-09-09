Куртинайтис извинился перед греческой прессой за отказ от интервью на Евробаскете

Главный тренер сборной Литвы Римас Куртинайтис принёс извинения греческим СМИ за отказ общаться с журналистами накануне матча Евробаскета с командой Греции.

«Главный тренер национальной команды Литвы Римас Куртинайтис искренне приносит извинения за недоразумение, которое произошло сегодня. Наш менеджер Линас Клейза и капитан команды Йонас Валанчюнас были полностью готовы к интервью.

Однако тренер Римас ошибочно решил, что Линас уже сказал всё необходимое о предстоящем матче. Чтобы исправить ситуацию, тренер будет доступен для общения с вами сразу после утренней тренировки завтра», — говорится в заявлении Федерации баскетбола Литвы.