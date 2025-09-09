Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер — о переходе Луки Дончича в «Лейкерс»: всегда есть подоплека

Джимми Батлер — о переходе Луки Дончича в «Лейкерс»: всегда есть подоплека
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер высказался о громком обмене Луки Дончича из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в начале февраля 2025 года. По словам игрока, подобные сделки никогда не происходят без скрытых обстоятельств.

«Когда я впервые об этом услышал, решил, что это неправда, — как и все остальные. Казалось, будто это какая-то ошибка или взлом. Я всегда думал, что Дончич — из числа игроков, которых нельзя обменять. <...> Но в таких ситуациях никогда не бывает все на поверхности.

Мы видим только новости и посты в соцсетях, а что происходило внутри команды — неизвестно. Уверен, там была своя история и своя причина. Знаю ли я её? Нет», — приводит слова Батлера Fadeaway World.

Сейчас читают:
«Хватит ссориться!» Вы же не пропустили, как Дончич уничтожил Италию?
«Хватит ссориться!» Вы же не пропустили, как Дончич уничтожил Италию?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android