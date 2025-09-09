Джимми Батлер — о переходе Луки Дончича в «Лейкерс»: всегда есть подоплека

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер высказался о громком обмене Луки Дончича из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в начале февраля 2025 года. По словам игрока, подобные сделки никогда не происходят без скрытых обстоятельств.

«Когда я впервые об этом услышал, решил, что это неправда, — как и все остальные. Казалось, будто это какая-то ошибка или взлом. Я всегда думал, что Дончич — из числа игроков, которых нельзя обменять. <...> Но в таких ситуациях никогда не бывает все на поверхности.

Мы видим только новости и посты в соцсетях, а что происходило внутри команды — неизвестно. Уверен, там была своя история и своя причина. Знаю ли я её? Нет», — приводит слова Батлера Fadeaway World.