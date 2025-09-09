Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Баскетбол

Эксперт предположил, как в НБА могут наказать «Клипперс» за скандал с Каваем Леонардом

Эксперт и аналитик Зак Лоу предположил, какие санкции руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может применить в отношении клуба «Лос-Анджелес Клипперс» из-за скандала о фиктивном рекламном контракте лидера команды Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Сообщалось, что владелец команды Стив Баллмер мог быть с этим связан.

«Я предполагаю, что никаких неопровержимых доказательств представлено не будет. Ни одного электронного письма, ни одного текстового сообщения, ни одного сообщения от кого-либо из «Клипперс», от Балмера или менеджера по оборудованию, с просьбой сделать это для обхода потолка зарплат.

И если они действительно не найдут доказательств аферы, то я готов сказать, что из-за настойчивости и имиджа организации к «Клипперс» применят наказание. Это будет либо лишения права выбора во втором раунде на драфте НБА, либо штраф в $ 1 млн», — приводит слова Лоу портал Fadeaway World.

